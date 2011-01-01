Проективный тест «Таро гадание на отношения и любовь»

Простой тест - гадание на картах Таро на отношения и любовь расскажет каких парней ты обычно выбираешь и почему, а также поможет выявить потенциальные преграды в отношениях между вами.
Инструкция к тесту «Таро гадание на отношения и любовь»
При прхождении проективного теста в картинках гадание на любовь и отношения на картах Таро представьте себя вместе с тем человеком, о котором вы хотите получить прогноз.
Не торопись, дайте себе время хорошенько рассмотреть каждую картинку карт Таро и попытайтесь почувствовать, какая из них зовёт вас и только потом делайте выбор.
Проходим тест! Делимся результатами в комментариях.
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Количество вопросов в тесте:
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